Liverpool chce pobić rekord Premier League! 150 milionów za gwiazdę

Liverpool przygotowuje się do złożenia oferty w wysokości 150 milionów euro za Alexandra Isaka, o czym poinformował Graeme Bailey z "TBR Football". Gwiazdor Newcastle United cały czas jest chętny na wielki transfer.

News Images LTD / ALamy Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool z astronomiczną ofertą za Alexandra Isaka

Liverpool po dwóch pierwszych meczach nowego sezonu angielskiej Premier League na swoim koncie ma komplet punków. Piłkarzom Arne Slota udało się pokonać przed własną publicznością zespół Bournemouth. Z kolei w poniedziałkowy wieczór w hicie kolejki przeciwko Newcastle United w ostatniej minucie meczu gola na 3:2 zdobył raptem 16-letni Rio Ngumoha.

Dobra forma z pierwszych spotkań i doskonała dyspozycji Hugo Ekitike to jak widać zbyt mało dla władz The Reds, które nadal starają się pozyskać Alexandra Isaka. Transfer Szweda byłby zwieńczeniem doskonałego okienka na Anfield i jak wiele wskazuje, pobiłby dotychczasowy rekord Premier League. Według informacji przekazanych przez Graeme Bailey z „TBR Football”, Liverpool przygotowuje ofertę w wysokości 150 milionów euro za Alexandra Isaka. Dla Newcastle byłaby to kwota, która musiałby zmusić ich do podjęcia decyzji o sprzedaży.

Dotychczasowy rekord Premier League należy także do Liverpoolu, który za 125 milionów euro pozyskał Floriana Wirtza. Alexander Isak w minionym sezonie dla zespołu Newcastle rozegrał w sumie 42 mecze, w których zdobył 27 goli oraz zanotował sześć asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na 120 milionów euro. Umowa 25-letniego reprezentanta Szwecji z klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

