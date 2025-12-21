Puchar Narodów Afryki rozpoczął się od spotkania Maroko - Komory. Gospodarze turnieju w meczu otwarcia długo nie mogli znaleźć sposobu na zdecydowanie niżej notowanych rywali.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Brahim Díaz (Maroko - Komory)

Puchar Narodów Afryki: cudowny gol ustalił wynik

Trzydziesty piąty turniej o Puchar Narodów Afryki zainaugurowało starcie Maroko – Komory. Czwarta drużyna Mistrzostw Świata 2022 w meczu otwarcia zmierzyła się z przeciwnikiem, którego powinna pokonać bez większego wysiłku. Komory w kwalifikacjach do PNA wyprzedziły Tunezję, ale nie zdołały wywalczyć awansu na mundial, a na FIFA Arab Cup przegrały wszystkie trzy spotkania.

W 11. minucie gospodarze mogli znakomicie rozpocząć pojedynek na Stade Prince Moulay Abdellah, jednak Soufiane Rahimi zmarnował rzut karny. Jego intencje odczytał Yannick Pandor. Na dodatek w 19. minucie kontuzji doznał Romain Saiss, a w doliczonym czasie pierwszej połowy żółtą kartę obejrzał Brahim Diaz.

To właśnie gwiazdor Real Madryt znalazł sposób na defensywę Komorów. W 55. minucie 26-latek skorzystał z dogrania Noussaira Mazraouiego i w ten sposób zdobył premierową bramkę PNA 2025.

W 74. minucie Les Coelecantes zostali pozbawieni marzeń. Maroko podwyższyło prowadzenie za sprawą cudownego trafienia Ayoub El Kaabiego, który wrzutkę Anassa Salaha-Edine’a zamknął przewrotką. Gospodarze PNA, mimo ogromnych problemów w pierwszej części spotkania, pokonali Komory 2:0. W grupie A rywalizują także Mali i Zambia. Bezpośrednie starcie tych drużyn zaplanowano na poniedziałek 22 grudnia.

PNA 2025. Maroko – Komory 2:0 (0:0)

Brahim Diaz 55′, Ayoub El Kaabi 74′

.