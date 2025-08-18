Owen z apelem ws. Lewandowskiego. „Taki talent pojawia się raz na sto lat”

Michael Owen podczas swojego pobytu w Polsce udzielił wywiadu "Przeglądowi Sportowemu Onet". Zdobywca Złotej Piłki powiedział w nim m.in., że taki talent, jak ten, który ma Robert Lewandowski, trafia się na sto lat.

Sportimage/Alamy Live News Na zdjęciu: Michael Owen

Michael Owen chwali Roberta Lewandowskiego

Bez cienia wątpliwości można powiedzieć, że Robert Lewandowski to jeden z najlepszych napastników na świecie w ostatnich dekadach. Były kapitan reprezentacji Polski przez ostatnie lata świecił przykładem dla wielu kibiców w Polsce oraz Europie, pokazując, że ciężką pracą można wiele osiągnąć. Najlepszy okres jego kariery to czas w Bayernie Monachium, ale także podczas pobytu w Barcelonie nadal zachwyca.

W reprezentacji Polski, szczególnie w ostatnim czasie, Lewandowski był jednak dość często krytykowany. Wielu wytykało mu błędy oraz słabą formę, a także to, że nie podchodzi już do gry w kadrze tak, jak kiedyś. Innego zdania jest jednak Michael Owen. Zdobywca Złotej Piłki i legenda Premier League podczas swojego pobytu w Polsce udzieliła wywiadu „Przeglądowi Sportowemu Onet”. W tej rozmowie były znakomity napastnik mocno chwalił Lewandowskiego.

– Co czyni Lewandowskiego tak dobrym? Naturalne zdolności. A jeśli masz naturalne zdolności, w następnej kolejności potrzebujesz mentalności. Później jest dyscyplina, determinacja, pragnienie. Musisz mieć tak wiele rzeczy jednocześnie. To jest powód, dla którego niewielu ludzi może być wspaniałymi [piłkarzami]. Bardzo, bardzo rzadko zdarza się, by ktoś miał wszystkie te rzeczy, które wymieniłem. To jest bardzo trudne. Lewandowski to talent, który pojawia się raz na sto lat, a nie w każdym pokoleniu – ocenił Owen w rozmowie z „Przeglądem Sportowym Onet”

– Ludzie z całego świata patrzą na Polskę i darzą was ogromnym szacunkiem z powodu tego, co zrobił jeden człowiek. Dlatego, nawet jeśli raz czy dwa Robert Lewandowski was zawiódł, podjął być może jakąś złą decyzję, i tak powinniście go dobrze traktować – dodał.

