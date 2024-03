IMAGO / Fotoagenzia Na zdjęciu: Victor Osimhen

Osimhen doznał urazu w meczu z Barceloną

Napastnik nie wystąpił w starciu z Interem

Gwiazdor nie pojedzie również na zgrupowanie kadry Nigerii

Kontuzja wykluczyła Osimhena ze zgrupowania reprezentacji Nigerii

Napoli informowało, że Victor Osimhen nabawił się urazu mięśniowego podczas potyczki Ligi Mistrzów z FC Barceloną w zeszły wtorek. Nigeryjczyk następne kilka dni nie trenował z zespołem, a cały niedzielny hit Serie A z Interem Mediolan spędził na ławce rezerwowych.

Trener Napoli Francesco Calzona potwierdził, że było to spowodowane stanem zapalnym po dawnej kontuzji. Wygląda na to, że gwiazdor nadal nie doszedł do pełnej formy, gdyż Osimhena nie ma na liście zawodników Napoli, którzy wybiorą się na zgrupowania swoich reprezentacji.

Nie jest on jedynym piłkarzem Azzurrich w takiej sytuacji, gdyż Hamed Junior Traore nie pojawi się w kadrze Wybrzeża Kości Słoniowej, a Jesper Lindstrom nie dołączy do Danii.

