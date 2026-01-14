Kto zdobędzie Puchar Narodów Afryki 2025? Znamy finalistów 35. edycji rozgrywek o mistrzostwo kontynentu. Gwiazdy Premier League zagrają tylko o brązowe medale.

Cal Sport Media/ Alamy Na zdjęciu: Senegal - Egipt

PNA 2025: to finaliści mistrzostw Afryki

W pierwszym półfinale Pucharu Narodów Afryki 2025 doszło do starcia Senegal – Egipt. Podopieczni Pape’a Thiawa w poprzedniej rundzie wyeliminowali Mali (1:0), natomiast drużyna Hossama Hassana wygrała z Wybrzeżem Kości Słoniowej (3:2).

Jedyną bramkę na Stade de Tanger zdobył Sadio Mane. Trafienie 33-latka zadecydowało o awansie Lwów Terangi. Mohamed Salah z Liverpoolu i Omar Marmoush z Manchesteru City powalczą tylko o brąz.

Natomiast w drugim meczu zmierzyły się Nigeria i Maroko. Regulaminowy czas gry nie przyniósł rozstrzygnięcia, co oznaczało dogrywkę. Dodatkowe 30 minut także nie wystarczyło, więc potrzebny był konkurs rzutów karnych. Jedenastki lepiej wykonywali piłkarze gospodarzy (4:2) i to oni zmierzą się z Senegalem. Finał odbędzie się 18 stycznia na Stade Prince Moulay Abdellah w Rabacie.