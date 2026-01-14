PNA 2025: to finaliści mistrzostw Afryki
W pierwszym półfinale Pucharu Narodów Afryki 2025 doszło do starcia Senegal – Egipt. Podopieczni Pape’a Thiawa w poprzedniej rundzie wyeliminowali Mali (1:0), natomiast drużyna Hossama Hassana wygrała z Wybrzeżem Kości Słoniowej (3:2).
Jedyną bramkę na Stade de Tanger zdobył Sadio Mane. Trafienie 33-latka zadecydowało o awansie Lwów Terangi. Mohamed Salah z Liverpoolu i Omar Marmoush z Manchesteru City powalczą tylko o brąz.
Natomiast w drugim meczu zmierzyły się Nigeria i Maroko. Regulaminowy czas gry nie przyniósł rozstrzygnięcia, co oznaczało dogrywkę. Dodatkowe 30 minut także nie wystarczyło, więc potrzebny był konkurs rzutów karnych. Jedenastki lepiej wykonywali piłkarze gospodarzy (4:2) i to oni zmierzą się z Senegalem. Finał odbędzie się 18 stycznia na Stade Prince Moulay Abdellah w Rabacie.