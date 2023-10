Niemiecki piłkarz krytykuje DFB. “Nie można tego zrozumieć”

IMAGO / Schüler Na zdjęciu: Leon Goretzka

Reprezentacja Niemiec podczas przerwy na kadrę zmierzy się w wyjazdowych spotkaniach z USA oraz Meksykiem

Wiele osób głośno krytykowało decyzję DFB odnośnie tak dalekich wyjazdów i zmiany strefy czasowej

Teraz do tego grona dołączył Leon Goretzka

Ostre słowa Leona Goretzki ws. zgrupowania w USA

DFB postanowiło zorganizować zgrupowanie reprezentacji Niemiec w Stanach Zjednoczonych. Tam piłkarze prowadzeni przez Juliana Nagelsmanna zmierzą się z USA oraz Meksykiem. Wiele osób krytykowały decyzję związku, ponieważ tak dalekie wyjazdy i zmiana strefy czasowej nie wpływają dobrze na piłkarzy.

Teraz do tego grona dołączył Leon Goretzka. Piłkarz Bayernu Monachium w rozmowie z dziennikarzami “DAZN” przyznał, że nie rozumie decyzji DFB.

– Fakt, że nie jest to idealne pod względem podróży i obciążenia, a przede wszystkim to, co osobiście uważam za bardzo niefortunne, to fakt, że drugi mecz jest o 2 w nocy czasu niemieckiego – nie można tego naprawdę zrozumieć – powiedział 28-latek.

Swoje pierwsze spotkanie reprezentacja Niemiec rozegra 14 października o godzinie 21:00 czasu europejskiego z USA. Natomiast drugi mecz towarzyski odbędzie się cztery dni później o 2 w nocy z Meksykiem. Krótko po tym starciu kadra powróci do kraju.

