Rasmus Hojlund jest zachwycony współpracą z całym zespołem Manchesteru United

W szczególności młody Duńczyk chwali Marcusa Rashforda

20-latek przyznał, że na Angliku można się wręcz wzorować

Rasmus Hojlund jest zadowolony ze współpracy z Marcusem Rashfordem

Rasmus Hojlund zasilił szeregi Manchesteru United w letnim okienku transferowym. “Czerwone Diabły” zapłaciły za utalentowanego Duńczyka aż 75 milionów euro. 20-letni napastnik szybko wprowadził się do nowego zespołu i jest bardzo zachwycony współpracą z całym zespołem. Szczególną uwagę zawodnik zwrócił na Marcusa Rashforda w rozmowie z “Tipsbladet”.

– Naprawdę lubię z nim grać. To piłkarz światowej klasy. Lubię grać z takimi zawodnikami. Rashford jest piłkarzem, na którym staram się wzorować, choć jest starszy ode mnie tylko o kilka lat. Spisuje się bardzo dobrze, odkąd wszedł do zespołu w wieku 19 lat i zdobył bramki w meczu z FC Midtjylland. Od tamtego czasu jest świetnym piłkarzem. To wspaniała sprawa, że dziś jesteśmy kolegami z zespołu – stwierdził Hojlund.

Ośmiokrotny reprezentant Danii dotychczas rozegrał osiem spotkań w koszulce Manchesteru United. 20-latek zdołał już trzykrotnie wpisać się na listę strzelców, a dwa z tych goli było po asyście właśnie Marcusa Rashforda.

