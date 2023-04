Marcelo Bielsa dogaduje powrót na ławkę trenerską. 67-latek jest bliski objęcia posady selekcjonera reprezentacji Urugwaju. Argentyńczyk do ponad roku pozostaje bez pracodawcy.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa w lutym 2022 roku zakończył pracę w Leeds United

Teraz Argentyńczyk jest bliski powrotu do pracy i objęcia kadry Urugwaju

67-latek ma przygotować zespół do mundialu w 2026 roku

Uznany trener wróci do pracy

Od ponad roku Marcelo Bielsa pozostaje na trenerskim bezrobociu. W lutym 2022 roku Leeds United zadecydowało o rozstaniu z uznanym szkoleniowcem. W międzyczasie Argentyńczyk był wymieniany w szerokim gronie kandydatów do objęcia reprezentacji Polski – miał się z nim nawet kontaktować Polski Związek Piłki Nożnej, który ostatecznie zakontraktował Fernando Santosa.

67-latek wreszcie jest bliski powrotu do pracy. Rodrigo Romano informuje, że Bielsa dogaduje kwestię przejęcia reprezentacji Urugwaju, której tymczasowym selekcjonerem jest Marcelo Broli. Urzędujący wcześniej Diego Alonso zanotował mizerny wynik na zeszłorocznych mistrzostwach świata w Katarze, co przyczyniło się do zakończenia współpracy.

Niebawem Bielsa powinien zostać ogłoszony w nowej roli, bowiem negocjacje są już na ostatniej prostej. Plan zakłada przygotowanie i poprowadzenie zespołu na mistrzostwach świata w 2026 roku.

TEMA DT 🇺🇾



Marcelo Bielsa y la AUF están más cerca. Se sigue hablando para cerrar las bases del acuerdo para vincular al argentino con Uruguay por todo el período y preparación de Copa América y Mundial.



Tramo final de las negociaciones. Muy cerca.



Ampliamos en @TelemundoUY pic.twitter.com/aH1KTdR3I6 — Rodrigo Romano (@RodrigoRomano76) April 4, 2023

