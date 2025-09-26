Jan Urban ma problem. Napastnik musi przejść operację

Adam Buksa będzie musiał przejść operację twarzy, bowiem w meczu Pucharu Włoch złamał nos oraz kość policzkową, poinformował jego klub, a więc Udinese. Polak może opuścić zgrupowanie kadry.

Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Adam Buksa może opuścić październikowe zgrupowanie reprezentacji

Reprezentacja Polski po miesiącu przerwy wraca do gry. Na początku października bowiem Biało-Czerwoni wystąpią w towarzyskim starciu przeciwko Nowej Zelandii, a trzy dni później zmierzą się w ważnym meczu eliminacji mistrzostw świata z reprezentacją Litwy. To właśnie ta rywalizacja może okazać się najważniejsza w kontekście zakwalifikowania się na mundial.

Po dobrej grze na wrześniowym zgrupowaniu, wokół kadry panuje dobra atmosfera, ale już wiadomo, że Jan Urban będzie miał pewne problemy. Z kontuzją pleców zmaga się bowiem Jakub Moder oraz Nicola Zalewski, a kilku innych piłkarzy nadal nie może liczyć na regularną grę. Teraz z kolei Udinese poinformował, że urazu nabawił się Adam Buksa. Polski napastnik w meczu Pucharu Włoch przeciwko Palermo złamał nos oraz prawą kość policzkową.

Z tego też powodu będzie musiał przejść operację, a przez najbliższe tygodnie będzie wracał do siebie i pełni zdrowia. Opuści więc przynajmniej dwa mecze ligowe, ale możliwe, że nie będzie w pełni gotowy na mecze reprezentacyjne, które zaplanowano na 9 oraz 12 października. Buksa w tym sezonie rozegrał w sumie 10 spotkań i zdobył w nich dwa gole.

