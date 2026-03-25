Pełny stadion i wielka presja. Urban zapowiedział otwartą walkę

Reprezentacja Polski w czwartek zmierzy się z Albanią w meczu barażowym o awans na mundial. Przed tym starciem z dziennikarzami spotkał się selekcjoner Biało-czerwonych.

fot. Just Pictures GmbH / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Jan Urban przed spotkaniem Polska – Albania

Reprezentacja Polski w czwartek rozegra na dzisiaj najważniejsze spotkanie w 2026 roku. Na drodze ekipy Jana Urbana stanie Albania. Na temat przygotowań do meczu i samego rywala kilka przemyśleń wyraził selekcjoner, który jednak nie chciał odkryć konkretnego planu na grę.

– Wiedziałem, w jakim stanie są zawodnicy, jeśli chodzi o ich zdrowie. Mamy swój plan na mecz. Mieliśmy mnóstwo czasu na to, aby przeanalizować reprezentacje Albanii. Mieliśmy też czas, aby zobaczyć zawodników na własne oczy. Konkretnie o planie nie mogę mówić. Spodziewam się natomiast dość otwartego spotkania. Mimo że Albańczycy są drużyną z akcentem defensywnym. W każdym razie ten zespół jest świadomy tego, że musi paść rozstrzygnięcie – powiedział Urban w trakcie środowej konferencji prasowej.

– Albania to ekipa o bardzo stabilnym składzie. Pracuje już trzy lata z tym samym trenerem. To normalne zatem, że jest drużyną dobrze przygotowaną – podkreślił były szkoleniowiec Górnika Zabrze.

– Scenariusz może być różny. Chciałbym, abyśmy to my kontrolowali spotkanie. Nie wiemy jednak, jak będzie reagować rywal. Będziemy chcieli jednak grać tak, aby przeciwnik prezentował się tak, jak chcemy. Fakt, że to będzie jeden mecz, moim zdaniem sprawi, że gra będzie otwarta – mówił Urban.

Na trybunach PGE Narodowego w trakcie czwartkowej potyczki będzie komplet widzów. Rywalizacja zacznie się o godzinie 20:45.