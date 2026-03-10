Debiutant na szerokiej liście powołanych na baraże. Zaskoczenie

Łukasz Bejger znalazł się w szerokiej kadrze reprezentacji Polski na nadchodzące mecze barażowe o awans na mundial. Poinformował o tym klub Polaka, a więc NK Celje.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Bejger na szerokiej liście powołanych na baraże

Reprezentacja Polski już za kilkanaście dni rozpocznie przygotowania do najważniejszego dwumeczu (oby dwumeczu) ostatnich lat. Wszystko bowiem przez fakt, że poprzez baraże wiedzie ostatnia szansa na wywalczenie biletu na zbliżający się wielkimi krokami mundial w USA, Kanadzie oraz Meksyku. Biało-Czerwoni pod koniec marca w Warszawie zmierzą się z reprezentacją Albanii, a jeśli uda się pokonać zespół z Bałkanów, to zmierzymy się ze zwycięzcą pary Szwecja – Ukraina.

Zanim jednak same mecze i w ogóle początek zgrupowania, kluczowe mogą okazać się powołania. Te powinny pojawić się w najbliższych dniach, ale najgoręcej dyskutowane jest jedno nazwisko – Oskara Pietuszewskiego. Jerzy Brzęczek zapowiedział w pewnym sensie, że skrzydłowy FC Porto otrzyma szansę od Jana Urbana, ale jeszcze nic nie jest pewne. Pewne za to jest, że w szerokiej kadrze znalazł się Łukasz Bejger, a więc środkowy obrońca NK Celje. Sam klub poinformował o tym fakcie.

Dla wielu może to być spore zaskoczenie, bowiem Łukasz Bejger zniknął po transferze do Słowenii z radaru większości kibiców. Tymczasem w klubie, który jest liderem tamtejszej ligi, radzi sobie dobrze i jest podstawowym defensorem. W tym sezonie rozegrał w sumie 31 spotkań i zanotował dwie asysty. Ewentualne znalezienie się w ścisłej kadrze byłoby szansą na debiut dla 24-latka.

