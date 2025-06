Zuma Press/Alamy Na zdjęciu: Jakub Błaszczykowski

Błaszczykowski: Było mi żal Roberta Lewandowskiego

Reprezentacja Polski w ostatnich dniach i tygodniach przechodzi spore problemy. Wszystko rozpoczęło się od sensacyjnej decyzji Michała Probierz o odebraniu opaski kapitańskiej Robertowi Lewandowskiemu. Selekcjoner przekazał ją Piotrowi Zielińskiemu, ale bardzo szybko okazało się, że decyzja ta było – jak to się mówi – gwoździem do trumny selekcjonera. Porażka z Finlandią oraz całe zamieszanie wokół kadry spowodowało, że Probierz podał się do dymisji.

To oznacza, że Cezary Kulesza kolejny raz za swojej kadencji musi szukać nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Niemniej sama sprawa opaski kapitańskiej nadal budzi wiele pytań i wątpliwości, co do tego, jak rozwiąże to chociażby następy szkoleniowiec Biało-Czerwonych. Do sprawy odniósł się teraz jednak Jakub Błaszczykowski. Legenda reprezentacji Polski w rozmowie z kanałem „Foot Truck” jednoznacznie staje po stronie Roberta Lewandowskiego.

– Było mi żal Roberta. Trzeba oddać cesarzowi, co cesarskie, nie ma drugiej takiej postaci w reprezentacji Polski. Nie wydaje mi się, że jest konieczność zabierania mu opaski – ocenił Błaszczykowski.

– Robert Lewandowski tyle zrobił dla reprezentacji Polski i naszej piłki na świecie… Wybitna postać. Życzyłbym sobie, by jak najszybciej pojawił się w Polsce drugi Robert Lewandowski, ale wiem, że będzie o to ciężko i możemy na to czekać naprawdę długie lata – dodał.

