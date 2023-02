Lionel Scaloni na dłużej w reprezentacji Argentyny. Po ogromnym sukcesie na mistrzostwach świata w Katarze szkoleniowiec doszedł do porozumienia z federacją. Jego nowa umowa będzie obowiązywać do końca 2026 roku.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Lionel Scaloni

Lionel Scaloni sięgnął w Katarze z reprezentacją Argentyny po mistrzostwo świata

Jego przyszłość była znana od dawna, choć dopiero w poniedziałek doszło do oficjalnego potwierdzenia

Scaloni związał się z argentyńską federacją umową do końca 2026 roku

Scaloni powalczy o kolejne sukcesy

Mistrzostwa świata w Katarze zakończyły się dla reprezentacji Argentyny ogromnym sukcesem. Po niespodziewanej wpadce z Arabią Saudyjską, przedstawiciel Ameryki Południowej był już bezbłędny. Kluczowa dla zdobycia mistrzostwa świata była elastyczność Lionela Scaloniego. Selekcjoner zmieniał ustawienie, sposób gry i skład, a ostatecznie wygrał finałowe starcie z Francuzami.

Kadencja Scaloniego w argentyńskiej kadrze trwa od 2018 roku i już przeszła do historii. Zdobył on nie tylko mistrzostwo świata, ale także Copa America. Bezpośredni po mundialu tamtejsza federacja przystąpiła do rozmów w sprawie nowego kontraktu. Przyszłość Scaloniego była znana od dłuższego czasu, choć do oficjalnego potwierdzenia doszło dopiero teraz.

44-latek związał się z reprezentacją Argentyny umową do 31 grudnia 2026 roku. Wszystko wskazuje więc na to, że poprowadzi ją na mistrzostwach świata w Ameryce Północnej.

Z medialnych przecieków wynika, że Scaloni zostanie na gali The Best FIFA World obwieszczony najlepszym trenerem 2022 roku. To wydarzenie odbędzie się w poniedziałek o godzinie 21.

