Anglicy już wiedzą, kto zastąpi Kane’a

IMAGO / Steinsiek.ch Na zdjęciu: Harry Kane

Kane nadal zmaga się z urazem

Anglik nie wspomoże swojej reprezentacji

Wiadomo już, kto zagra w hicie z Brazylią

Wiadomo, kto zastąpi Harry’ego Kane’a

Reprezentacja Anglii przystępuje do marcowych meczów towarzyskich, będących częścią przygotowań do mistrzostw Europy, bez Harry’ego Kane’a. Selekcjoner Synów Albionu, Gareth Southgate na konferencji prasowej przyznał, że napastnik Bayernu Monachium wciąż nie jest w pełni sił po ostatniej kontuzji odniesionej w ligowym meczu z Darmstadt.

Daily Telegraph dotarł do informacji prosto ze sztabu reprezentacji. Okazuje się, że Kane’a w wyjściowym składzie zastąpi Ollie Watkins. 28-latek na co dzień z powodzeniem reprezentuje barwy Aston Villi. W tym sezonie w zespole Unaia Emery’ego zdobył 16 goli i dołożył do tego 10 asyst.

Mecz z Brazylią będzie dla Anglii wielkim sprawdzianem przed Euro 2024. Ciekawe jest zwłaszcza to jak Synowie Albionu poradzą sobie bez swojego lidera w ataku. Początek meczu o 20:00.