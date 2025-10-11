Vinicius Junior pozwolił sobie ostatnio na kilka słów komentarza na temat swojego byłego szkoleniowca w Realu Madryt. Brazylijczyk nie szczędził pochwał w jego kierunku.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius Junior nie szczędził pochwał w kierunku Carlo Ancelottiego

Vinicius Junior w tej kampanii walczy o miejsce w składzie Realu Madryt dowodzonego przez Xabiego Alonso. Z kolei w reprezentacji Brazylii ma znów okazję współpracować z Carlo Ancelottim. Po wygranym starciu Canarinhos z Koreą Południową (5:0) piłkarz podzielił się swoimi przemyśleniami na temat włoskiego trenera.

– Mogę powiedzieć bez cienia wątpliwości, że Ancelotti to najlepszy trener, z jakim kiedykolwiek pracowałem. Ten, który najbardziej we mnie wierzył i z którym grałem najlepiej. Tutaj, w reprezentacji, strzeliłem już dwa gole i zaliczyłem jedną asystę w trzech meczach – mówił Vinicius Junior cytowany przez As.com.

– Postęp, jaki z nim poczyniłem, jest wyraźny i mam nadzieję, że w tym samym duchu uda nam się rozegrać znakomity mundial – dodał Brazylijczyk.

Vinicius Junior jak na razie w Realu Madryt i w reprezentacji Brazylii pod wodzą Ancelottiego strzelił 92 gole i zaliczył 60 asyst. 25-letni piłkarz aktualnie ma kontrakt ważny z klubem z La Liga do końca czerwca 2027 roku. Tymczasem rynkowa wartość zawodnika wynosi 150 milionów euro.

W drużynie narodowej 42-krotny reprezentant Brazylii zadebiutował natomiast we wrześniu 2019 roku. Okazję na poprawę swojego bilansu zawodnik może mieć już w najbliższy wtorek. Canarinhos zmierzą się wówczas w spotkaniu kontrolnym z Japonią. Mecz zacznie się o godzinie 12:30 czasu polskiego.

