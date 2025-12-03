Zalewski z kapitalną asystą w Pucharze Włoch. Co za wrzutka!

Nicola Zalewski wybiegł w pierwszym składzie w meczu Atalanta - Genoa w Pucharze Włoch. Reprezentant Polski popisał się znakomitym dograniem przy trafieniu Berata Djimsitiego.

Independent Photo Agency/ Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Zalewski z udziałem przy golu

W 1/8 finału Pucharu Włoch doszło do starcia Atalanta BC – Genoa CFC. Faworytem pojedynku na Stadio di Bergamo byli gospodarze, jednak nikt nie zamierzał skreślać ekipy Rossoblu. W podstawowym składzie Orobicich znalazł się Nicola Zalewski, który mecz w ostatniej kolejce Serie A rozpoczął na ławce rezerwowych.

W 19. minucie 23-latek udowodnił, że zasłużył na grę w wyjściowej jedenastce. Zalewski otrzymał podanie od Isaka Hiena, podniósł głowę i posłał kapitalne dośrodkowanie przed bramkę. Niezwykle precyzyjną wrzutkę zamknął Berat Djimsiti, który pokonał Benjamina Siegrista strzałem głową.

Genoa straciła gola, a zaledwie 17 minut później straciła także zawodnika. W 36. minucie Seydou Fini w nieprzepisowy sposób powstrzymał uciekającego Raoula Bellanovę i obejrzał czerwoną kartkę. Analiza VAR nie uratowała 19-latka – faulowany pomocnik gospodarzy nie znalazł się na ofsajdzie. Atalanta zeszła na przerwę z prowadzeniem 1:0.

Zwycięzca tego pojedynku w kolejnej rundzie zmierzy się z Juventusem. Bianconeri we wtorek pokonali 2:0 Udinese po samobójczym trafieniu Matteo Palmy i golu Manuela Locatellego.