Milan zagra o Puchar Włoch. Rossoneri zyskają na wielu frontach

Milan zapewnił sobie udział w Superpucharze Włoch

Milan zapewnił sobie awans do finału Coppa Italia, rozbijając Inter 3:0 na San Siro. Wynik ten, w połączeniu z remisem 1:1 w pierwszym meczu, zagwarantował Rossonerim miejsce w rzymskim finale. Ich rywalem będzie zwycięzca czwartkowego starcia Bologna – Empoli.

Możliwość gry w finale to dla Milanu to szansa na zdobycie pierwszego Pucharu Włoch od 2003 roku oraz na bezpośredni awans do fazy grupowej Ligi Europy. Biorąc pod uwagę sytuację w tabeli Serie A Rossonerich, może to być jedyna okazja dla ekipy z San Siro, by w kolejnym sezonie grać na arenie międzynarodowej.

Dodatkową nagrodą dla finalistów jest udział w Superpucharze Włoch, który w edycji 2026 również zostanie rozegrany w formule Final Four. Format ten, stosowany w ostatnich dwóch latach, może ponownie trafić do Arabii Saudyjskiej, ale decyzja zapadnie pod koniec kwietnia.

W przypadku braku porozumienia z Arabią, turniej może zostać przeniesiony do Włoch lub innego kraju. Rossoneri już teraz wiedzą, że są jedną z czterech ekip, które zagrają o Superpuchar. Obok nich znajdzie się także druga drużyna finału Coppa Italia oraz dwie najwyżej sklasyfikowane ekipy Serie A. O miejsce w Superpucharze walczą m.in. Inter, Napoli, Juventus, Atalanta, Bologna, Roma i Lazio. Obecnie największe szanse na dołączenie do Milanu ma Inter, Napoli i Bologna.