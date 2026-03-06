Znamy pary półfinału Pucharu Polski! Kto zagra w Warszawie?

12:07, 6. marca 2026 12:29, 6. marca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Puchar Polski wkracza w kluczową fazę. Do końca pozostały już tylko trzy mecze, w tym finał. Za nami losowanie. Znamy pary półfinału.

STS Puchar Polski
Obserwuj nas w
Paweł Jaskółka/ PressFocus Na zdjęciu: STS Puchar Polski

Puchar Polski: kto zagra w finale?

Obrońca tytułu szybko pożegnał się z rozgrywkami – Legia Warszawa zakończyła swoją przygodę już na etapie 1/16 finału. Poprzedni zwycięzca zdołał przebrnąć tylko jedną rundę więcej. Wisła Kraków przegrała z Zawiszą Bydgoszcz, który… ciągle ma szansę na zwycięstwo. Puchar Polski wkroczył w fazę półfinału. Za nami piątkowe losowanie.

Bydgoszczanie, który występują na poziomie Betclic 3. Ligi, to jedyna ekipa spoza PKO BP Ekstraklasy. Najwyższą klasę rozgrywkową reprezentują GKS Katowice, Górnik Zabrze i Raków Częstochowa.

Zawisza w drodze do półfinału pokonał GKS Tychy (2:0), GKS Wikielec (3:0), Wisłę Kraków (4:1) i Chojniczankę (2:1). Górnik ma za sobą starcia z Legią II Warszawa (3:0), Arką Gdynia (2:1), Lechią Gdańsk (3:1) i Lechem Poznań (1:0).

Raków wygrał z Cracovią (3:0), Śląskiem Wrocław (2:1) i Avią Świdnik (2:1). Natomiast GKS wyeliminował Wisłę Płock (4:2), ŁKS Łódź (2:1), Jagiellonię Białystok (3:1) i Widzew Łódź (2:1).

Puchar Polski: pary 1/2 finału

  • Zawisza Bydgoszcz – Górnik Zabrze
  • Raków Częstochowa – GKS Katowice

Mecze półfinałowe zaplanowano na 7 i 8 kwietnia. Natomiast finał odbędzie się 2 maja na PGE Narodowym w Warszawie.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź