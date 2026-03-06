Puchar Polski wkracza w kluczową fazę. Do końca pozostały już tylko trzy mecze, w tym finał. Za nami losowanie. Znamy pary półfinału.

Paweł Jaskółka/ PressFocus Na zdjęciu: STS Puchar Polski

Puchar Polski: kto zagra w finale?

Obrońca tytułu szybko pożegnał się z rozgrywkami – Legia Warszawa zakończyła swoją przygodę już na etapie 1/16 finału. Poprzedni zwycięzca zdołał przebrnąć tylko jedną rundę więcej. Wisła Kraków przegrała z Zawiszą Bydgoszcz, który… ciągle ma szansę na zwycięstwo. Puchar Polski wkroczył w fazę półfinału. Za nami piątkowe losowanie.

Bydgoszczanie, który występują na poziomie Betclic 3. Ligi, to jedyna ekipa spoza PKO BP Ekstraklasy. Najwyższą klasę rozgrywkową reprezentują GKS Katowice, Górnik Zabrze i Raków Częstochowa.

Zawisza w drodze do półfinału pokonał GKS Tychy (2:0), GKS Wikielec (3:0), Wisłę Kraków (4:1) i Chojniczankę (2:1). Górnik ma za sobą starcia z Legią II Warszawa (3:0), Arką Gdynia (2:1), Lechią Gdańsk (3:1) i Lechem Poznań (1:0).

Raków wygrał z Cracovią (3:0), Śląskiem Wrocław (2:1) i Avią Świdnik (2:1). Natomiast GKS wyeliminował Wisłę Płock (4:2), ŁKS Łódź (2:1), Jagiellonię Białystok (3:1) i Widzew Łódź (2:1).

Puchar Polski: pary 1/2 finału

Zawisza Bydgoszcz – Górnik Zabrze

Raków Częstochowa – GKS Katowice

Mecze półfinałowe zaplanowano na 7 i 8 kwietnia. Natomiast finał odbędzie się 2 maja na PGE Narodowym w Warszawie.