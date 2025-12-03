To oni mają dać Wiśle awans? Przewidywany skład Białej Gwiazdy na Zawiszę

Wisła Kraków w czwartek zmierzy się z Zawiszą Bydgoszcz w STS Pucharze Polski. Tymczasem przed tym starciem "Gazeta Krakowska" opublikowała przewidywany skład Białej Gwiazdy.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Maciej Kuziemka

Wisła Kraków powalczy o ćwierćfinał STS Pucharu Polski

Wisła Kraków w tej kampanii rywalizuje przede wszystkim o bezpośredni awans do PKO BP Ekstraklasy. Niemniej w czwartek wieczorem, w roli gościa, 13-krotni mistrzowie Polski zmierzą się z Zawiszą Bydgoszcz w STS Pucharze Polski. Stawką tej potyczki będzie awans do 1/4 finału krajowego pucharu. Tymczasem przewidywany skład krakowskiej drużyny na mecz STS Pucharu Polski wskazała „Gazeta Krakowska”.

Z materiału dziennikarza Bartosza Karcza wynika, że w bramce drużyny z Krakowa stanie najpewniej Kamil Broda. Z kolei blok defensywny na starcie z przedstawicielem Betclic 3. Ligi będzie składał się z takich graczy jak Joseph Colley, Wiktor Biedrzycki, Mariusz Kutwa i Jakub Krzyżanowski.

W środku pola krakowskiej ekipy mogą wystąpić według źródła Marc Carbo, Ervin Omić oraz Maciej Kuziemka. Z kolei za poczynania ofensywne odpowiadać ma tercet: Julius Ertlhaler, Frederico Duarte oraz Ardit Nikaj.

Wisła zmierzy się w czwartek z Zawiszą po raz pierwszy od marca 2015 roku. Wówczas górą była ekipa z Kujaw. Ogólnie w pięciu ostatnich starciach między drużynami trzykrotnie lepsza była ekipa z Bydgoszczy, z kolei dwa razy górą była Wisła.

Przewidywany skład Wisły Kraków na mecz z Zawiszą Bydgoszcz: Broda – Colley, Biedrzycki, Kutwa, Krzyżanowski, Marc Carbo, Omić, Kuziemka, Ertlhaler, Duarte, Nikaj.

Czytaj więcej: Pięta, która dała awans. Raków wygrywa po efektownym golu Makucha