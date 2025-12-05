Wisła upokorzona w Pucharze Polski. Obrońca mówił wprost o błędach

Wisła Kraków ku zaskoczeniu wielu otrzymała w czwartek wieczorem solidną lekcję piłki nożnej od Zawiszy Bydgoszcz. Mariusz Kutwa omówił mecz w rozmowie z WislaPortal.pl.

Mariusz Kutwa podsumował spotkanie Wisły Kraków z Zawiszą Bydgoszcz

Wisła Kraków w Betclic 1. Lidze prezentuje się w tej kampanii bardzo dobrze. Jednocześnie zawodnicy Białej Gwiazdy liczyli, że będzie miało to przełożenie także na występ w STS Pucharze Polski. Zawisza Bydgoszcz jednak wysoko zawiesił poprzeczkę 13-krotnym mistrzom Polski i sprawił niespodziankę w rozgrywkach. Po meczu na jego temat kilka zdań wyraził defensor ekipy z Krakowa.

– Straciliśmy trzy bramki po stałych fragmentach gry, a było mówione przed meczem, jak mamy się ustawiać i jak mamy je bronić. Niestety daliśmy przeciwnikowi zdobyć bramki – mówił Mariusz Kutwa cytowany przez WislaPortal.pl.

Już w niedzielę Wisła będzie miała okazję na zrehabilitowanie się przed swoimi kibicami. Zmierzy się na wyjeździe z ŁKS-em. Na temat tej potyczki obrońca również zabrał głos.

– Do Łodzi pojedziemy teraz po trzy punkty, żeby podsumować całą rundę na plus. Chcemy tam wygrać i udowodnić, że tutaj był to wypadek przy pracy – zaznaczył piłkarz.

Wisła w roli gościa nie wygrała żadnego z dwóch ostatnich meczów, licząc wszystkie rozgrywki. Po raz ostatni krakowska drużyna na wyjeździe zwyciężyła 2 listopada, gdy pokonała Chrobrego Głogów (2:0).

W tym roku krakowska ekipa miała okazję mierzyć się z drużyną z Łodzi. ŁKS przegrał wówczas na stadionie im. Henryka Reymana zdecydowanie (0:5). Wisła ogólnie wygrała w każdym z dwóch ostatnich meczów z łodzianami.

