Wisła Kraków jest liderem Betclic 1. Ligi z 39 punktami na koncie. W tym roku drużyna ma do rozegrania jeszcze trzy mecze. Ciekawe wieści płyną z obozu fanów Białej Gwiazdy.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kibice Wisły Kraków

Kibice Wisły organizują się na wyjazd do Bydgoszczy na mecz z Zawiszą

Wisła Kraków wciąż łączy granie na dwóch frontach. Jeśli chodzi o Betclic 1. Ligę, to wszystko układa się po myśli drużyny Mariusza Jopa, która celuje w bezpośredni awans do PKO BP Ekstraklasy. Ponadto krakowski zespół rywalizuje też w STS Pucharze Polski i planem jest awans do kolejnej fazy, aby móc zaprezentować się w tych rozgrywkach także w pierwszej połowie 2026 roku. Tymczasem już wiadomo, że kibice 13-krotnych mistrzów Polski mają pojawić się na arenie Zawiszy Bydgoszcz, z którą powalczą w ramach 1/8 finału.

„JEDZIEMY DO BYDGOSZCZY! W czwartek 4 grudnia zagramy w Bydgoszczy z Zawiszą w Pucharze Polski. W weekend dostaliśmy informację, że jedziemy na to spotkanie. W związku z tym organizujemy pociąg specjalny, którym udamy się na ten mecz” – brzmi wiadomość opublikowana na profilu 100% Krk Style.

Obie ekipy zmierzą się ze sobą w bezpośrednim spotkaniu po raz pierwszy od marca 2015 roku. Wówczas lepszy był Zawisza, wygrywając 1:0. Ogólnie w pięciu ostatnich meczach między drużynami trzykrotnie górą była ekipa z Bydgoszczy, a dwa razy lepsza była Wisła.

Zawisza po raz ostatni grał u siebie z Białą Gwiazdą we wrześniu 2014 roku. W tym starciu górą była natomiast ekipa z Krakowa. Spotkanie było bardzo emocjonujące i padło w nim sześć goli. Na listę strzelców wpisywali się między innymi Mariusz Stępiński czy Semir Stilić. Wisłą wygrała 4:2.

Czytaj więcej: Ruch przegrał. Fornalik wskazał, gdzie leżał największy problem