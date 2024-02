Vladan Kovacević grzmi po klęsce. Mocne słowa o piłkarzach Rakowa

IMAGO / Jakub Ziemianin / Newspix Na zdjęciu: Vladan Kovacević

Raków doznał bolesnej porażki w Pucharze Polski

W ćwierćfinale Piast Gliwice pokonał mistrzów Polski 3:0

Po meczu nie wytrzymał Vladan Kovacević

Kovacević ostro po porażce Rakowa z Piastem

Raków Częstochowa zakończył udział w Pucharze Polski na ćwierćfinale, przegrywając 0:3 z Piastem Gliwice. Po spotkaniu odwagą wykazał się Vladan Kovacević, który podszedł do dziennikarzy i udzielił kilku ostrych wypowiedzi.

Serbski golkiper mistrzów Polski uderzył w kolegów z drużyny, zarzucając niektórym zawodnikom brak ambicji. Jak podkreślił, uważa, że był to najgorszy mecz Rakowa od momentu jego przyjścia do klubu.

– To najgorszy mecz Rakowa, od kiedy tu jestem. Nie wiem, co jest tego powodem. W tym spotkaniu nie było ambicji, nie było widać energii. Zawsze będę dawał z siebie wszystko dla tego klubu. U mnie widać każdą emocję po meczu, ale u niektórych niestety nie. To jest największy problem, że gramy bez ambicji – skomentował Serb, którego cytuje serwis WP SportoweFakty.

Teraz Raków Częstochowa musi się skupić na rozgrywkach ligowych. Mistrzowie Polski stoją przed trudnym zadaniem obrony tytułu, bo obecnie zajmują 6. miejsce w Ekstraklasie i traci sześć punktów do lidera.

