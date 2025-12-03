Lech Poznań wywiązał się z roli faworyta i pokonał Piasta Gliwice (2:0) w spotkaniu 1/8 finału STS Pucharu Polski. Swojego kolejnego rywala w rozgrywkach Kolejorz pozna 10 grudnia.

Lech zrobił swoje. Piast bez sposobu na faworyta

Lech Poznań w roli zdecydowanego faworyta przystępował do potyczki z Piastem Gliwice. Kolejorz jednocześnie chciał błyskawicznie wrócić na zwycięskie tory po remisie w PKO BP Ekstraklasie z Wisłą Płock (0:0). Z kolei niebiesko-czerwoni mieli zamiar zrehabilitować się fanom za porażkę z Widzewem Łódź (0:2) sprzed kilku dni.

W pierwszych trzech kwadransach rywalizacja była wyrównana. Obie ekipy oddały po pięć celnych strzałów. W każdym razie na przerwę z jednobramkową zaliczką udał się zespół z Poznania. Było to następstwem trafienia Mikaela Ishaka. Szwed w 44. minucie oddał strzał głową i Frantisek Plach został zmuszony do kapitulacji.

Po zmianie stron mecz na arenie przy ulicy Okrzei nie był już tak atrakcyjny. Goście skupili się na kontrolowaniu boiskowych wydarzeń. Piast nie miał natomiast pomysłu na sforsowanie szczelnej defensywy rywali.

Tymczasem w 71. minucie Lech podwyższył swoje prowadzenie i praktycznie rozstrzygnął losy spotkania. Bramkę na 2:0 dla aktualnych mistrzów Polski zdobył Yannick Agnero i finalnie Lech zapewnił sobie awans do grona ośmiu najlepszych ekip w STS Pucharze Polski.

Czasu na radość po wygraniu spotkania Kolejorz jednak nie ma. Już w niedzielę poznański zespół zmierzy się w lidze z Cracovią. Spotkanie odbędzie się o godzinie 14:45 w Krakowie. Z kolei Piast czeka batalia z Legią Warszawa, chcąc przerwać serię meczów bez wygranej w PKO BP Ekstraklasie.

Piast Gliwice – Lech Poznań 0:2 (0:1)

0:1 Mikael Ishak 44′

0:2 Yannick Agnero 71′