Ogromna sensacja w Pucharze Polski! Trzecioligowiec zagra w ćwierćfinale

Avia Świdnik wywalczyła awans do ćwierćfinału Pucharu Polski

Avia Świdnik awansowała do 1/8 STS Pucharu Polski dzięki wygranym z Ruchem Chorzów oraz Flotą Świnoujście. Polonia Bytom z kolei najpierw ograła Wartę Poznań, a następnie rozbiła aż 7:0 KS Goczałkowice Zdrój II.

Faworyta środowego pojedynku nie było jednak trudno wskazać. Potknięcie Polonii z 3-ligową Avią byłoby sporą sensacją, ale Puchar Polski ma to do siebie, że często lubi zaskakiwać. Zespół z Lubelszczyzny już wcześniej udowodnił w starciu z Niebieskimi, że nie jest bez szans w starciu z mocniejszym zespołem.

Mecz zaczął się znakomicie dla gości, którzy już 6. minucie objęli prowadzenie po strzale z rzutu karnego. Jednak pierwsza połowa była bardzo wyrównana i ostatecznie zakończyła się przy wyniku 1:1. Avia zaskoczyła Polonię po raz drugi tuż na początku drugiej odsłony. Pigiel wykorzystał dokładne dośrodkowanie i strzałem głową dał prowadzenie. To wyraźnie rozsierdziło gości, którzy ruszyli do zdecydowanych ataków i potrzebowali zaledwie dziewięciu minut, by na tablicy wynikowej znów widniał remis.

Gdy wydawało się, że zespół ze Śląska pójdzie za ciosem, ponownie do siatki trafiła Avia. Uliczny pewnie wykorzystał rzut karny i znów na boisku zrobiło się bardzo gorąco. Ostatnie minuty to już pełna dominacja gości, którzy usilnie dążyli do wyrównania. Gospodarze jednak znakomicie bronili dostępu do własnej bramki. Co więcej w ostatnie akcji meczu po znakomitej kontrze podwyższyli na 4:2. Tym samym Avia wywalczyła sensacyjny awans do ćwierćfinału.

We wtorkowych meczach awans do ćwierćfinału zapewnił już sobie Górnik Zabrze oraz Widzew Łódź.

