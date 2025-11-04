Kiedy i o której godzinie losowanie STS Pucharu Polski?

Już dzisiaj odbędzie się losowanie par 1/8 finału STS Pucharu Polski. W grze pozostało szesnaście klubów. Poniżej sprawdzisz, o której godzinie rozpocznie się ceremonia.

PressFocus Na zdjęciu: STS Puchar Polski

STS Puchar Polski. Przed nami losowanie par 1/8 finału

Znamy już komplet uczestników 1/8 finału STS Pucharu Polski. Na tym etapie rozgrywek o awans do ćwierćfinału powalczy szesnaście drużyn – Widzew Łódź, Lechia Gdańsk, Raków Częstochowa, Lech Poznań, Jagiellonia Białystok, Górnik Zabrze, Pogoń Szczecin, GKS Katowice, Korona Kielce, Piast Gliwice, Polonia Bytom, Śląsk Wrocław, Wisła Kraków, Chojniczanka Chojnice, Zawisza Bydgoszcz oraz Avia Świdnik. W gronie uczestników nie brakuje więc zarówno czołowych przedstawicieli Ekstraklasy, jak i klubów z niższych lig.

Największą niespodzianką bez wątpienia jest obecność dwóch trzecioligowców – Zawiszy Bydgoszcz oraz Avii Świdnik. Oba zespoły sprawiły duże sensacje, eliminując wyżej notowanych rywali. Warto dodać, że w tej fazie zabraknie Legii Warszawa, która tym samym nie obroni tytułu. Ekipa Wojskowych odpadła bowiem po porażce 1:2 z Pogonią Szczecin. Co ciekawe, stołeczny klub pokonał właśnie drużynę Portowców w finale poprzedniej edycji Pucharu Polski. Majowe starcie na Stadionie Narodowym zakończyło się wynikiem 4:3.

Losowanie par 1/8 finału odbędzie się już dzisiaj, czyli we wtorek, 4 listopada, o godzinie 12:00. Transmisję z tego wydarzenia można obejrzeć na kanale telewizyjnym TVP Sport oraz w serwisie streamingowym tvpsport.pl. Rolę prowadzącego będzie pełnić Kacper Tomczyk, a wśród gości pojawią się m.in. Łukasz Wachowski i Jakub Wawrzyniak.