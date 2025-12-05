GKS Katowice z historycznym krokiem. „Długo na to czekałem”

fot. PressFocus Na zdjęciu: Rafał Górak

Rafał Górak podsumował spotkanie GKS Katowice – Jagiellonia Białystok

GKS Katowice po trudnych tygodniach na starcie sezonu, wygląda na to, że wrócił już na odpowiednie tory. Tym samym trener Rafał Górak uporał się z letnimi rozstaniami z klubu m.in. z Oskarem Repką i Sebastianem Bergierem. Trójkolorowi w czwartek zaprezentowali się z bardzo dobrej strony, pokonując w roli gospodarza Jagiellonię Białystok. Na temat potyczki szkoleniowiec katowiczan wypowiedział kilka zdań.

– Zawsze się zastanawiałem, gdzie jest we mnie to coś, że nie potrafimy w pucharowych meczach zrobić kroku dalej. W tym roku zrobiliśmy fajny krok do przodu. Będziemy grali na wiosnę. Na tym szczeblu rozgrywkowym dawno, bardzo dawno nas nie było. Stąd moja ogromna radość i zadowolenie – mówił szkoleniowiec GieKSy w trakcie pomeczowej konferencji prasowej.

– Mecz był z bardzo wymagającym i trudnym rywalem, który od 60. minuty grał już w topowym składzie – i to było czuć wyraźnie. W każdym razie moja drużyna była bardzo zdyscyplinowana, solidna w defensywie i to mnie niezwykle cieszy. Jagiellonia stworzyła sytuacje, ale my również odpowiadaliśmy swoimi. Wydaje mi się, że byliśmy świadkami bardzo dobrego, dynamicznego, fajnego do oglądania meczu w Katowicach – zaznaczył Górak.

– To ostatnie spotkanie w Katowicach w tym roku. Bardzo dziękuję kibicom za ten rok, za fenomenalne dopingowanie. Najpierw jeszcze na starej Bukowej, a od marca już tutaj. Coraz lepiej i pewniej się tu czujemy – mówił trener.

Bartosz Nowak błysnął. Trener mówił wprost

W świetnej dyspozycji w szeregach GieKSy jest Bartosz Nowak. Na temat swojego kluczowego zawodnika szkoleniowiec również wypowiedział kilka słów.

– Najlepiej Bartka niczym nie obciążać. On gra dla kibiców, dla was, dla mnie, dla drużyny, i czuć piłkarza, czuć wielką postać w tych rozgrywkach. Niech się cieszy grą, niech pozostanie skromnym i zadowolonym chłopakiem. Mimo doświadczenia na każdym treningu i w każdym meczu wygląda jak chłopak, który świetnie bawi się na boisku. I niech tak zostanie na kolejne lata – powiedział Górak.

GieKSa nie ma dużo czasu na radowanie się z awansu do ćwierćfinału STS Pucharu Polski. Już w niedzielę katowicka ekipa zmierzy się na wyjeździe z Rakowem Częstochowa. Mecz odbędzie się o godzinie 17:30.

