Blamaż Wisły śledziły tysiące. Świetna oglądalność Pucharu Polski

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Zawisza Bydgoszcz - Wisła Kraków

Sensacyjna wygrana Zawiszy najchętniej oglądana przez kibiców

Puchar Polski wkracza w kolejną fazę, bowiem w środę odbyło się losowanie ćwierćfinałów. Zostaną one rozegrane po przerwie zimowej i wyłonią cztery ekipy, które będą się liczyć w walce o prestiżowe trofeum. Wśród faworytów wymienia się drużyny Rakowa Częstochowa oraz Lecha Poznań, choć na wygraną chrapkę mają też Górnik Zabrze czy Widzew Łódź. Przy okazji ceremonii, redakcja TVP Sport pochwaliła się również wynikami oglądalności meczów 1/8 finału.

Pod uwagę wzięto sumę wyświetleń w telewizji, serwisie YouTube, aplikacji oraz stronie TVP Sport. Okazuje się, że najwięcej kibiców zebrał mecz Zawiszy Bydgoszcz z Wisłą Kraków. Łącznie śledziło go aż 392 084 kibiców. Na drugim miejscu znalazła się rywalizacja między Piastem Gliwice a Lechem Poznań (355 109), natomiast podium zamknął hit Pogoń Szczecin – Widzew Łódź (279 302).

Kibice najliczniej mieli więc okazję obejrzeć sensacyjny występ trzecioligowca, który po znakomitym spotkaniu wyeliminował faworyzowaną Wisłę Kraków aż 4-1. Z pewnością był to jeden z najbardziej zaskakujących meczów tej edycji Pucharu Polski. Biała Gwiazda swoją świetną postawą na zapleczu Ekstraklasy sugerowała, że może liczyć się w rywalizacji o końcowy triumf, a tymczasem lepszy okazał się od niej wicelider trzeciej ligi.

Najmniejszą publikę przed odbiornikami zebrały drużyny Avii Świdnik oraz Polonii Bytom (52 835).