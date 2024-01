Remis Fulham z Liverpoolem zapewnił ekipie Jurgena Kloppa awans do finału Pucharu Ligi Angielskiej. Tym samym "The Reds" w meczu o to trofeum zmierzą się z ekipą Chelsea.

IMAGO / Nigel French / Sportsphoto / APL Na zdjęciu: Darwin Nunez

Liverpool awansował do finału Pucharu Ligi Angielskiej

W dwumeczu “The Reds” okazali się lepsi od ekipy Fulham

W finale czeka ich potyczka z Chelsea

Liverpool – Chelsea w finale

W środowy wieczór na Wyspach Brytyjskich doszło do rewanżowego meczu w ramach półfinału Pucharu Ligi Angielskiej. Po pierwszym starciu, w którym Liverpool wygrał u siebie 2:1 z Fulham, londyńczycy liczyli na odwrócenie losu. To się nie udało, choć należy zaznaczyć, że gospodarze dzielnie walczyli, doprowadzając nawet do remisu 1:1. Jednak to zespół Jurgena Kloppa finalnie awansował do finału pomimo podziału punktów.

W finale na “The Reds” czeka ekipa Chelsea, która wczoraj rozgromiła Middlesbrough aż 6:1. Dla zespołu ze Stamford Bridge będzie to prawdopodobnie ostatnia szansa na uratowanie tego sezonu i grę w pucharach w kolejnym. Bowiem “The Blues” w lidze zajmują odległe miejsca, a finałowe starcie z Liverpoolem może zapewnić to, czego w Premier League nadrobić się już nie da.

