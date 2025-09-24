PA Images/ Alamy Na zdjęciu: Liverpool - Southampton

Liverpool traci napastnika. Zapomniał o swojej sytuacji

Mistrzowie Anglii rozpoczęli sezon od porażki z Crystal Palace w meczu o Tarczę Wspólnoty, jednak w kolejnych siedmiu spotkaniach nie zanotowali ani jednej porażki. Liverpool może pochwalić się bezbłędnym bilansem. Pięć zwycięstw w Premier League, jedno w Lidze Mistrzów i jedno w EFL Cup – to aktualny dorobek The Reds.

We wtorek podopieczni Arne Slota podejmowali Southampton na Anfield Road w trzeciej rundzie Pucharu Ligii. Wynik tego pojedynku w 43. minucie otworzył Alexander Isak, który skorzystał z podania Federico Chiesy. Święci wyrównali w 76. minucie – na listę strzelców wpisał się Shea Charles. Awans gospodarzom zapewnił Hugo Ekitike, który w 85. minucie pokonał Alexa McCarthy’ego.

Francuz nie krył radości ze zwycięskiego gola. 23-latek podczas celebracji postanowił zdjąć koszulkę. Chwilę później sędzia Thomas Bramall ukarał go… czerwoną kartką. Ekitike zapomniał, że w 53. minucie został napomniany za faul. Doskonale pamiętał o tym arbiter, który pokazał mu drugie obowiązkowe „żółtko” za pozbycie się górnej części stroju i wyrzucił go z boiska. To oznacza, że napastnika zabraknie w starciu z Crystal Palace w 6. kolejce Premier League.