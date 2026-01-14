Pięć goli w derbach Londynu. Arsenal krok bliżej finału

23:05, 14. stycznia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Arsenal pokonał Chelsea w pierwszej odsłonie półfinałowego dwumeczu w Pucharze Ligi Angielskiej. Na Stamford Bridge padło pięć bramek.

Viktor Gyokeres i Benoît Badiashile ( Chelsea - Arsenal)
Sportimage Ltd/ Alamy Na zdjęciu: Viktor Gyokeres i Benoît Badiashile ( Chelsea - Arsenal)

Arsenal lepszy od Chelsea. Finał na wyciągnięcie ręki

W walce o trofeum pozostały już tylko cztery drużyny. We wtorkowy wieczór Newcastle, a więc obrońca tytułu, przegrało 0:2 z Manchesterem City. Natomiast drugą parę stworzył Chelsea i Arsenal. Pierwsza odsłona tej rywalizacji miała miejsce na Stamford Bridge.

Już w 7. minucie Ben White skorzystał z podania Declana Rice’a i pokonał Roberta Sancheza. Kanonierzy zeszli na przerwę z jednobramkowym prowadzeniem, które podwyższyli tuż wznowieniu gry. Na listę strzelców wpisał się Viktor Gyokeres.

The Blues odpowiedzieli w 57. minucie za sprawą trafienia Alejandro Garnacho – asystę przy golu Argentyńczyka zanotował Pedro Neto. Ale już niecały kwadrans później Arsenal znowu znalazł sposób na defensywę gospodarzy. Tym razem piłkę w siatce umieścił Martin Zubimendi, któremu dogrywał Gyokeres.

W 83. minucie podopieczni Liama Roseniora zdołali zmniejszyć rozmiary porażki. Po raz drugi w tym meczu z gola cieszył się Garnacho. Rewanż odbędzie się 3 lutego na The Emirates.

Chelsea – Arsenal 2:3 (0:1)

Garnacho 57′, 83′ – White 7′, Gyokeres 49′, Zubimendi 71′

