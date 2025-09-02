Manchester United wróci do Pucharu Ligi? Ogromny błąd rywali

Manchester United zaliczył kompromitujący wynik w 2. rundzie Pucharu Ligi Angielskiej i przegrał z ekipą czwartego poziomu rozrywek. Jednak Czerwone Diabły mogą wrócić do EFL Cup. Wszystko przez błąd rywali.

PA Images/ Alamy Na zdjęciu: Grimsby Town - Manchester United

Chociaż Manchester United rozpoczął sezon od porażki z Arsenalem i remisu z Fulham, to nikt nie spodziewał się, że podopieczni Rubena Amorima są w stanie jeszcze bardziej rozczarować swoich fanów. Jednak od dłuższego czasu dla Czerwonych Diabłów nie ma rzeczy niemożliwych. W 2. rundzie Pucharu Ligi Angielskiej przeszkodą nie do sforsowania okazało się Grimsby Town, klub z League Two.

Kompromitacja nie przeszła bez echa. Jednak niespodziewanie temat wcale nie umarł. Okazuje się, że czwartoligowiec wystawił do gry nieuprawnionego zawodnika. Clarke Oduor został zgłoszony… o minutę za późno i nie powinien był znaleźć się w kadrze na to spotkanie. Reakcja władz EFL nie była zbyt surowa – Grimsby zostało ukarane grzywną w wysokości 20 000 funtów.

The Mariners oświadczyli, że „nie było to działanie celowe, mające na celu oszukanie lub wprowadzenie w błąd”. Jednak konsekwencje tej pomyłki mogą okazać się zdecydowanie bardziej kosztowne niż wspomniana wyżej grzywna. Manchester ma pięć dni na odwołanie się od decyzji EFL. Jeżeli Czerwone Diabły zdecydują się na takie rozwiązanie, Grimsby może zostać wyrzucone z rozgrywek i to United awansują do 3. rundy.