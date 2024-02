IMAGO / David Rawcliffe Na zdjęciu: Dominik Szoboszlai

Szoboszlai opuści mecz z Chelsea

Zdaniem mediów gracz potrzebuje kilku tygodni przerwy

Ma to związek z nawrotem kontuzji kolana

Szoboszlai nie zagra w finale Carabao Cup z Chelsea

Dominik Szoboszlai znakomicie sobie radził w Liverpoolu po letnim transferze z RB Lipsk. Jednak na początku tego roku doznał kontuzji i był wyłączony z gry praktycznie przez cały styczeń.

Węgier wrócił do gry w meczu Pucharu Anglii przeciwko Norwich, a następnie znalazł się na boisku w wygranym 4:1 meczu z Chelsea. Jednak ponownie zabrakło go w pojedynku z Arsenalem, który odbył się w minioną niedzielę. Wszystko przez nawrót urazu.

Jurgen Klopp mówił przed meczem, że klub nie będzie ryzykował jego zdrowiem i wróci do gry dopiero, gdy w pełni wyzdrowieje. Media przewidują, że Szoboszlai potrzebuje około trzech do czterech tygodni pauzy. W związku z tym wszystko wskazuje na to, że opuści finałowy mecz Pucharu Ligi Angielskiej z Chelsea, który odbędzie się 25 lutego.

Zobacz również: Czy statystyki mogą wskazać następcę Juergena Kloppa?