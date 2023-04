fot. Pressfocus Na zdjęciu: Ronald Araujo i Vinicius Junior

Vinicius miał w środę kilka starć słownych z zawodnikami FC Barcelony

Ronald Araujo nalega, aby Brazylijczyk skupił się na grze w piłkę

Carlo Ancelotti zdjął skrzydłowego przed końcem meczu

Araujo krytykuje zachowanie Viniciusa

Rywalizacjom między FC Barceloną a Realem Madryt towarzyszą ogromne emocje. Nie inaczej było w trakcie środowego El Clasico na Camp Nou. Już w pierwszej połowie Vinicius Junior i Gavi starli się ze sobą, a arbiter pokazał im po żółtej kartce.

Boiskowe zachowanie Brazylijczyka jest w Hiszpanii tematem wielu dyskusji. Pod koniec drugiej połowy zdenerwował tym Ronalda Araujo, który go popchnął. Na murawie wywiązała się sprzeczka, a Carlo Ancelotti przedwcześnie zdjął swojego skrzydłowego z boiska. Urugwajczyk przyznał po meczu, że był to efekt prowokacji ze strony Viniciusa.

– Za każdym razem, gdy się mierzymy, mamy zdrowy pojedynek. Dziś trochę się zagrzałem, bo przez cały czas gadał do ludzi, podgrzewał kolegów. Vinicius to świetny zawodnik, ale musi skupić się na grze w piłkę. Jeśli to zrobi, będzie znacznie lepszy. Zajmował się mówieniem różnych rzeczy do naszych kibiców. Mnie to zagrzało, ale to zostaje na boisku – zdradza defensor Blaugrany.

