Barcelona z kontuzjami po Pucharze Króla

IMAGO / Ricardo Larreina Na zdjęciu: Ronald Araujo

Barcelona odpadła z Pucharu Króla

Trzech zawodników gości doznało kontuzji

Zawodnicy wypadną z gry na kilka tygodni

Kontuzje w Barcelonie

Jeszcze w pierwszej połowie meczu między Athletikiem Bilbao a Barceloną plac gry musiał opuścić Alejandro Balde. Media donoszą, że w jego przypadku chodzi o uraz ścięgna udowego, a przerwa w grze może wynieść od czterech do sześciu tygodni.

Andreas Christensen to drugi pechowiec, który nabawił się tego samego wieczora urazu. Zawodnik narzekał na ból łydki. Na ten moment nie jest jeszcze jasne jak poważna jest to kontuzja.

Później w czasie tego meczu po jednym ze starć z rywalem na murawie zwijał się z bólu Ronald Araujo. W jego przypadku problemem ma być kolano. – Nie ukrywam, że mnie to niepokoi. Ból kolana odczuwam od kilku tygodni. Zawsze staram się jednak dawać z siebie wszystko na boisku i nie szukam wymówek – powiedział po meczu Araujo.

Media donoszą, że trener Xavi Hernandez może być zmuszony do tego, by oszczędzać w najbliższych meczach Araujo. Inaczej mógłby on nabawić się poważniejszego urazu.

W nadchodzącą sobotę Barcelona zagra o ligowe punkty na własnym boisku z Villarrealem.

