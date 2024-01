IMAGO / Jose Breton Na zdjęciu: Pedri

Mecz zakończył się remisem 2:2

W dogrywce strzelała już jednak tylko ekipa gospodarzy

Barcelona odpadła na etapie ćwierćfinału

Pedri szczerze o problemach Barcelony

Po zakończeniu meczu między Athletikiem Bilbao a Barceloną szczerej wypowiedzi udzielił Pedri. 21-latek nie bał się mówić o problemach swojego zespołu.

– To dla mnie jasne, że musimy podchodzić do meczów z większym zaangażowaniem. Brakuje nam tego zwłaszcza w pierwszych fragmentach gry. Widzieliśmy to już w tym sezonie niejednokrotnie. To samokrytyka jakiej potrzebujemy. Oprócz tego koniecznie musimy poprawić się w defensywie. W poprzednim sezonie wygraliśmy La Liga i nie byłoby tego wyniku bez solidnej gry w obronie. Nie winię jednak tylko tej formacji. Cała drużyna musi wykonać krok do przodu i zrobić różnicę – podkreślił Pedri.

Barcelonie pozostała gra na dwóch frontach. Obrona mistrzostwa kraju będzie jednak bardzo trudna. Strata do lidera tabeli wynosi bowiem osiem punktów. Duma Katalonii ma do rozegrania jeden zaległy mecz. W sobotę podejmie natomiast Villarreal.

