Athletic Bilbao awansował do półfinału Pucharu Króla

Baskowie znakomicie radzą sobie w tych rozgrywkach

To ich piąty półfinał z rzędu

Athletic Bilbao ponowie w półfinale

Baskowie okazali się lepsi od Barcelony wygrywając po dogrywce na własnym boisku 4:2. Media zauważają, że jest to już piąty awans do półfinału Pucharu Króla z rzędu. Athletic Bilbao osiągnęli ten etap rozgrywek w 2020 roku. Później powtarzali to osiągnięcie – i to pomimo tego, że w ciągu ostatnich sezonów drużynę prowadziło kolejno trzech innych szkoleniowców.

La 𝐪𝐮𝐢𝐧𝐭𝐚 𝐬𝐞𝐦𝐢𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐚 del Athletic en Copa del Rey.



🏆 2020

🏆 2021

🏆 2022

🏆 2023

🏆 2024



📌 Es la primera vez que lo logra en los últimos 90 años. pic.twitter.com/smVcXWOL7m — Relevo (@relevo) January 24, 2024

Baskom do pełni szczęścia brakuje jednak ostatecznego triumfu w tych rozgrywkach. Athletic Bilbao po raz ostatni sięgnął po Puchar Króla w sezonie 1984. Wydaje się jednak, że szanse na przełamanie tej passy w tym sezonie są spore. Jedynym zespołem ze ścisłej czołówki La Liga, który pozostał na placu boju jest bowiem Atletico Madryt.

Warto podkreślić, że Athletic dobrze radzi sobie także w rozgrywkach ligowych. Obecnie Baskowie zajmują piątą lokatę w tabeli.

