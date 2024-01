Atletico Madryt w czwartek walczyło w ćwierćfinale Pucharu Króla z Sevillą. W pierwszej połowie do siatki powinien trafić Antoine Griezmann, ale poślizgnął się przy wykonywaniu rzutu karnego. Ostatecznie bohaterem gospodarzy został Memphis Depay.

IMAGO / Jose Breton Na zdjęciu: Antoine Griezmann

Atletico Madryt w czwartek rozgrywało u siebie ćwierćfinałowy mecz Pucharu Króla

Arbiter przyznał gospodarzom rzut karny w 26. minucie. Będący w świetnej formie Antoine Griezmann poślizgnął się przy oddawaniu strzału i zaprzepaścił szansę Rojiblancos na objęcie prowadzenia

Ostatecznie, jednak, Memphis Depay zapewnił gospodarzom awans do półfinału

Griezmann nie wykorzystał karnego, ale Atletico gra dalej

W czwartek odbywało się ostatnie spotkanie w ramach ćwierćfinałów tej edycji Pucharu Króla. Atletico Madryt podejmowało u siebie Sevillę. Rzecz jasna faworytem – zarówno meczu, jak i całych rozgrywek – byli Rojiblancos, zwłaszcza po odpadnięciu Realu Madryt i FC Barcelony.

Gospodarze mieli dogodną szansę, gdy w 26. minucie arbiter podyktował rzut karny po faulu Marcao. Do piłki podszedł Antoine Griezmann i poślizgnął się, w efekcie czego fatalnie skiksował.

𝗔𝗻𝘁𝗼𝗶𝗻𝗲 𝗞𝗜𝗞𝗦𝗺𝗮𝗻𝗻 🫨



Tydzień temu Griezmann był jednym z bohaterów w meczu z Realem. Dziś musi zrehabilitować się za TEN rzut karny…



🔴📱 Transmisja meczu #AtletiSevillaFC 👉 https://t.co/PHcJjwQIuY pic.twitter.com/wJYcmAyhDk — TVP SPORT (@sport_tvppl) January 25, 2024

To nie był wieczór Francuza. Opuścił boisko w 66. minucie, gdy tablica wyników wciąż wskazywała na bezbramkowy remis. Madrytczyków uratowali właśnie zmiennicy. Na kwadrans przed końcem Angel Correa dobrze zachował się na prawym skrzydle, po czym wystawił piłkę Memphisowi Depayowi, a ten z miejsca pokonał Orjana Nylanda. Ten gol wystarczył, by Atletico dołączyło do Realu Sociedad, RCD Mallorki i Athleticu w gronie półfinalistów Pucharu Króla.

Mecz z Sevillą był dla Griezmanna już 30. w tym sezonie, licząc wszystkie rozgrywki. Zanotował w nich 18 bramek i pięć asyst.

