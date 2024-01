West Ham United nie dał rady Bristol City (0:1) w powtórzonym meczu trzeciej rundy Pucharu Anglii. Po zakończeniu spotkania David Moyes zwrócił uwagę na to, że nie we wszystkich spotkaniach w tych rozgrywkach można liczyć na wsparcie VAR-u.

IMAGO / Gareth Evans/News Images Na zdjęciu: David Moyes

West Ham United nie dał rady drugoligowemu Bristol City (0:1) i pożegnał się z Pucharem Anglii

Po ostatnim gwizdku David Moyes nie skupiał się na kwestiach boiskowych

Według niego władze rozgrywek powinny ujednolicić zasady względem VAR-u. Nie we wszystkich spotkaniach był on bowiem dostępny

“To niesamowite, że nazywają to najlepszymi pucharowymi rozgrywkami na świecie”

West Ham United z pewnością nie pokazał się z najlepszej strony w ramach Pucharu Anglii. Już sam fakt, że Młoty potrzebowały powtórzonego meczu z Bristol City, było delikatną niespodzianką. Gdy londyńczycy przegrali z drugoligowcem po błędzie Konstantinosa Mavropanosa i trafieniu Tommy’ego Conwaya, można już mówić o pewnej sensacji. Po ostatnim gwizdku David Moyes nie krył wściekłości w kierunku organizatorów rozgrywek.

– To niesamowite, że nazywają to najlepszymi pucharowymi rozgrywkami na świecie. A mimo tego w jeden weekend możesz liczyć na VAR, a w kolejnym już nie. Wydaje mi się to dość śmieszne, ale przez to kluby nie mogą liczyć na równe szanse. Jeśli w naszym spotkaniu nie było VAR-u, nie powinno go być w ogóle, w całych rozgrywkach – mówił po ostatnim gwizdku szkoleniowiec londyńczyków.

West Ham United znacznie lepiej radzi sobie w Premier League. Tam zespół zajmuje szóste miejsce. W najbliższą niedzielę będzie mógł poprawić swoją sytuację – o ile wygra na wyjeździe z Sheffield United.

