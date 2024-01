Matty Cash bohaterem Aston Villi! Kapitalny gol Polaka na wagę awansu [WIDEO]

IMAGO / Ian Stephen / Pro Sports Images Na zdjęciu: Matty Cash

Aston Villa zameldowała się w 1/16 finału FA Cup

Piłkarze Unaia Emery’ego w sobotę okazali się lepsi od Middlesrough (1:0)

Jedyną bramkę w tym spotkaniu zdobył Matty Cash

Aston Villa pokonuje Middlesbrough. Matty Cash bohaterem!

W sobotę Aston Villa podejmowała na wyjeździe Middlesbrough w ramach 1/32 finału FA Cup. Spotkanie toczyło się w szybkim tempie, a obie drużyny miały swoje okazje do zdobycia bramek. Na pierwsze trafienie kibice musieli poczekać do 87. minuty, kiedy to do piłki dopadł Matty Cash.

Reprezentant Polski bez zastanowienia oddał z dystansu strzał, który wylądował w bramce rywali. Tom Glover był kompletnie zaskoczeni, a przede wszystkim bez szans na skuteczną interwencję. Trafienie defensora Aston Villi było jedynym w tym spotkaniu.

𝐆𝐎𝐋 𝐙 𝐃𝐘𝐒𝐓𝐀𝐍𝐒𝐔 🇵🇱 𝐌𝐀𝐓𝐓𝐘'𝐄𝐆𝐎 𝐂𝐀𝐒𝐇𝐀!⚽🔥



Sprytne rozegranie rzutu rożnego przez Aston Villę i reprezentant Polski zdobywa bramkę zza pola karnego na wagę awansu! 🚀🏆 #EFLpl pic.twitter.com/QGtO01fxxH — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 6, 2024

Matty Cash tym samym zapewnił awans swojej drużynie do 1/16 finału FA Cup. Dla 26-latka było to już czwarta bramka w obecnie trwającym sezonie.

