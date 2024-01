Imago / Ryan Browne Na zdjęciu: Unai Emery

Podczas zimowego okna transferowego Aston Villa może sprzedać maksymalnie dwóch piłkarzy

Unai Emery przyznał, że wielkich zmian zimą w zespole nie będzie

Podopieczni hiszpańskiego trenera są wiceliderem Premier League

Plany transferowe Aston Villi

Aston Villa sensacyjnie na półmetku sezonu jest w ścisłej czołówce drużyn, które walczą o mistrzostwo Anglii. Podczas zimowego okienka transferowego nie nastawiają się na duże zmiany. Ich celem jest zachowanie trzonu zespołu. Z tego względu nie należy się spodziewać zbyt dużych roszad w składzie. Z klubu odejdzie co najwyżej dwóch piłkarzy. Zaś jeśli chodzi o transfery przychodzące, to jak przyznał Unai Emery “The Villans” wejdą do gry, jeśli uznają, że dany zawodnik podniesie poziom gry zespołu.

– Być może odejdzie jeden czy dwóch piłkarzy, ale nie jest to przesądzone – powiedział Hiszpan cytowany przez Fabrizio Romano.

– Jeśli zdecydujemy się na transfer, to tylko dlatego, że będziemy przekonani, że ten piłkarz podniesienie poziom zespołu – mówi.

Podopieczni Unaia Emery’ego po 20. kolejkach Premier League mają na swoim koncie 42 punkty. Poza ligą angielską pozostają w grze w Lidze Konferencji oraz Pucharze Anglii.