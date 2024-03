Alex Disasi z pewnością nie będzie dobrze wspominał pucharowego meczu z Leicester City. Obrońca Chelsea w niegroźnej sytuacji wpakował futbolówkę do własnej bramki.

IMAGO / Paul Terry Na zdjęciu: Axel Disasi

Disasi autorem gola samobójczego

Obrońca w kuriozalny sposób trafił do własnej siatki

Chelsea miała sporo problemów w rywalizacji z Leicester

Kuriozalny samobój obrońcy Chelsea

Chelsea była zdecydowanym faworytem meczu z Leicester City, które jest obecnie liderem Championship. The Blues udowodnili to w pierwszej połowie meczu zdobywając dwubramkowe prowadzenie po trafieniach Cucurelli i Palmera. Wynik mógł być wyższy, ale rzutu karnego nie wykorzystał Sterling.

Jednak po zmianie stron pomocną dłoń swoim rywalom podał Alex Disasi, który w zupełnie niegroźnej sytuacji umieścił piłkę we własnej siatce. Obrońca Chelsea próbował zagrać do własnego bramkarza, ale zrobił to bardzo nieporadnie.

CO TUTAJ SIĘ WYDARZYŁO?! 😱 BRAMKA WIDMO! 🧐



Realizator początkowo nieco przysnął, ale zobaczcie ten błąd Axela Disasiego, który trafił do własnej siatki… 🫣 #EFLpl pic.twitter.com/4pHnXkCBGB — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) March 17, 2024

Chwilę później goście zdobyli drugą bramkę po strzale Mavididiego i dość niespodziewanie doprowadzili do wyrównania. W 70. minucie jednak mocno skomplikowali swoją sytuację, bowiem czerwoną kartką ukarany został Doyle.

Zobacz również: Grosicki królem strzelców? Jasna deklaracja lidera Pogoni