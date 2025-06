Koniec kontraktu Dudy w Hellas Verona. Wróci do Ekstraklasy? Na polskie realia to szokujące zarobki [NOWE INFORMACJE]

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Ondrej Duda

Jeden z najlepszych transferów Legii

Sprowadzenie Ondreja Dudy na Łazienkowską było jednym z najlepszych posunięć transferowych Legii w ostatnich dekadach. Słowak okazał się rewelacją ligi, a następnie został sprzedany do Herthy Berlin za ponad 4 miliony euro. Z tego klubu był wypożyczony do Norwich, a następnie sprzedany do 1.FC Koeln za 7 milionów euro.

Na początku 2023 roku trafił na wypożyczenie do Hellas Verona, który latem wykupił go za 3,1 mln euro. 30 czerwca kończy mu się kontrakt w tym klubie, a w poniedziałek wieczorem pojawiły się informacje, że strony nie doszły do porozumienia w sprawie nowej umowy.



Niektórzy kibice Legii zaczęli snuć (nieśmiałe) marzenia, że może w związku z tym Duda mógłby wrócić do Legii, która będzie mocno przebudowana i podrażniona niemożnością odzyskania tytułu? Goal.pl poszedł tym tropem i postanowił sprawdzić, czy faktycznie taki temat byłby realny.

Pensja daleko poza zasięgiem Ekstraklasy

Otóż… Z naszych informacji wynika, że w tym momencie nie ma żadnych szans na taki ruch. Po pierwsze, wciąż jest możliwe, że 30-latek przedłuży kontrak z Hellasem, bo rozmowy – choć nie przyniosły powodzenia – nie zostały ostatecznie zerwane. Po drugie, nawet jeśli nie Hellas, to z naszych informacji wynika, że Duda ma 2-3 oferty z innych włoskich klubów. Nazwa jednego krąży już w przestrzeni publicznej – chodzi o Torino.



I dalej: nawet jeśli nie Włochy, to były gracz Legii ma w tym momencie trzy oferty z innych europejskich krajów. A teraz najważniejsze/najtrudniejsze: z naszych informacji wynika, że oczekiwania co do pensji Ondreja oscylulą wokół 2 milionów euro netto za sezon. I to praktycznie kończy dyskusję na temat powrotu Dudy do Ekstraklasy. Czy to do Legii, czy jakiegokolwiek innego klubu w naszym kraju.