Znany trener odmówił Chelsea. Nie chce zostawiać obecnego klubu

Chelsea i Enzo Maresca postanowili zakończyć współpracę z dniem 1 stycznia 2026 roku. Niebawem przedstawiony zostanie nowy trener The Blues. Jak donosi Fabrizio Romano nie będzie nim Francesco Farioli.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Farioli odmówił Chelsea, ponieważ chce zostać w FC Porto

Chelsea dość niespodziewanie 1 stycznia ogłosiła, że Enzo Maresca przestał pełnić funkcję trenera pierwszego zespołu. Umowa z włoskim szkoleniowcem została rozwiązana za porozumieniem stron. W najbliższych dniach Londyńczycy mają przedstawić nowego opiekuna. Największym faworytem wydaje się Liam Rosenior obecnie związany z francuskim RC Strasbourg.

Oprócz 41-latka media co chwilę podają również innych kandydatów. W tym gronie znalazł się m.in. Francesco Farioli, czyli trener FC Porto, gdzie gra dwóch reprezentantów Polski: Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Nowe informacje ws. powyższych plotek przekazał Fabrizio Romano.

Wygląda na to, że Farioli nie zamierza przechodzić do Chelsea. Włoski taktyk szybko uciął temat, deklarując przed kibicami Smoków, że zostaje w klubie. 36-latek pracuje w Porto dopiero od kilku miesięcy, ale udało mu się stworzyć kompletny zespół, czego dowodem są fantastyczne wyniki. W 25 meczach pod jego wodzą zespół przegrał tylko dwa razy i tyle samo razy remisował, resztę spotkań wygrał.

The Blues w momencie rozstania z Mareską zajmują 5. miejsce w Premier League z dorobkiem 30 punktów. W niedzielę zmierzą się z Manchesterem City w hicie 20. kolejki. Potem czeka ich rywalizacja z Fulham, Charlton, Arsenalem i Brentford.