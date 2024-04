fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Manchester United chciał sprowadzić Xaviego

Xavi Hernandez na początku 2024 roku oznajmił, że po sezonie odejdzie z Barcelony. Było to następstwem ogromnej krytyki, jaka spadła na niego po serii słabych wyników. Na przestrzeni ostatnich miesięcy narracja uległa zmianie, a władzom klubu udało się przekonać go do pozostania. Mimo braku sukcesów i kolejnej porażki w El Clasico, Hiszpan podjął decyzję o prowadzeniu Blaugrany również w kolejnej kampanii. Joan Laporta uważa, że to idealna osoba do projektu opierającego się na promowaniu utalentowanych wychowanków.

Do tej pory wydawało się, że odejście jest nieuniknione. Xavi był łączony z kolejnymi klubami, takimi jak Ajax Amsterdam. Dość niespodziewanie okazało się, że jego sytuacji bacznie przyglądał się także Manchester United, który traktował go jako jednego z głównych kandydatów do zastąpienia Erika ten Haga.

Na Old Trafford latem najprawdopodobniej dojdzie do poważnej zmiany. Manchester United jest rozczarowany pracą ten Haga, który radzi sobie gorzej niż w debiutanckim sezonie. Jego przyszłość wisi na włosku, lecz nie została jeszcze przesądzona. Niewykluczone, że Holendra uratuje brak odpowiednich kandydatów. Grono potencjalnych trenerów Czerwonych Diabłów zmniejszyło się po decyzji Xaviego o pozostaniu w Barcelonie.

Faktem jest, że nie doszło do rozmów między Manchesterem United a Xavim. Angielski gigant czekał na ostateczny komunikat dotyczący jego odejścia, lecz finalnie on nie nastąpił.

