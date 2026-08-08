Araujo odchodzi z Barcelony. Zdecydowała rozmowa z Flickiem

09:39, 8. sierpnia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Tot Costa

Ronald Araujo przenosi się w ramach wypożyczenia do Liverpoolu. O jego odejściu z Barcelony zadecydowała rozmowa z Hansim Flickiem. W nowym sezonie miał być tylko rezerwowym.

Hansi Flick
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Araujo nie chce siedzieć na ławce. Flick przekazał mu decyzję

Ronald Araujo sensacyjnie przenosi się na Anfield. W najbliższym sezonie będzie występował dla Liverpoolu, który właśnie finalizuje temat rocznego wypożyczenia. Kluby doszły do porozumienia w kwestii warunków transakcji – The Reds przejmują pełne wynagrodzenie Urugwajczyka. W umowie znajdzie się także opcja wykupu, który nie będzie obligatoryjny.

Wydawało się, że Araujo nie będzie chętny na taki ruch, ale o transferze miała zdecydować rozmowa z Hansim Flickiem. Szkoleniowiec Barcelony wprost mu przekazał, że w nowym sezonie widzi go jedynie jako rezerwowego. Defensor nie był z tego zadowolony, dlatego postanowił zmienić otoczenie. Klub na to przystał – ma w planach sprowadzić jego następcę, a media sugerują, że chodzi o Cristiana Romero, łączonego też z Atletico Madryt.

Araujo miewał różne okresy na Camp Nou – potrafił liderować drużynie, by następnie przesiadywać na ławce rezerwowych. Barcelona w pełni stawia teraz na Pau Cubarsiego, który potrzebuje partnera o odpowiednich umiejętnościach. Flick w minionym sezonie wystawiał u jego boku głównie Gerarda Martina oraz Erica Garcię. Wygląda na to, że Blaugrana dopiero sprowadzi stopera, który trafi do wyjściowej jedenastki.

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