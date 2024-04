Manchester United wciąż myśli nad przyszłością Erika Ten Haga. Wes Brown tymczasem postanowił odnieść się do całej sprawy. Były piłkarz „Czerwonych Diabłów” na łamach „In The Zone” zdradził, że jest za pozostaniem Holendra na Old Trafford.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Wes Brown: Manchester United nie powinien być klubem, który zmienia menadżerów

Manchester United nie może zaliczyć obecnego sezonu do udanych. Słaba postawa drużyna sprawiła, że media spekulują nad przyszłością Erika ten Haga. Dochodzą słuchy, że holenderski szkoleniowiec latem miałby opuścić Old Trafford.

W najnowszym podcaście „In The Zone” wziął udział Wes Brown. Były piłkarz Manchesteru United postanowił odnieść się do sytuacji związanej z Erikiem ten Hagiem. Anglik uważa, że władze klubu nie powinny się rozstawać z Holendrem. Zdaniem wychowanka „Czerwonych Diabłów”, 54-latek zrobił dużo dobrego w pierwszych dwóch sezonach, aby nie dać mu drugiej szansy.

– Manchester United nie powinien być klubem, który zmienia menadżerów. Powinni mieć 3-4 lata, aby osiągnąć to, co zamierzają. Muszą dać mu jeszcze jeden sezon, to proste. Myślę, że menadżer zrobił wystarczająco dużo w pierwszych dwóch sezonach, aby zapewnić sobie kolejny – mówił Brown cytowany przez serwis „DevilPage”.

– Lubię Erika ten Haga. Manchester United miał już menadżerów z wielkimi nazwiskami i zawsze było tak samo. Coś jest więc gdzieś nie tak. Trzeba dać czas menadżerowi, bo kontuzje powstrzymały go przed zrobieniem tego, co chciał zrobić w tym roku. Drużynie brakuje Lisandro Martineza. Sporo zmieniał w grze United. Dawał siłę linii defensywnej tak jak Raphael Varane. Ten sezon ogląda się ciężko. Na pewno nie jest on dobry, jeśli jesteś kibicem United. Poprzednim sezon był pozytywny, z dobrym finiszem w lidze, dwoma finałami pucharów i jednym trofeów. Tego właśnie oczekują fani – dodał były piłkarz Manchesteru United.

