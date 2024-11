Van Nistelrooy przerwał milczenie po odejściu z Man Utd. Emocjonalne słowa

Ruud van Nistelrooy zakończył swoją krótką, ale owocną przygodę jako tymczasowy trener Manchesteru United. Po zwolnieniu Erika ten Haga Holender przejął zespół, prowadząc go do trzech zwycięstw i jednego remisu. Mimo sukcesów, nowy menedżer Ruben Amorim zdecydował się nie włączyć go do swojego sztabu.