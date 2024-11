Van Nistelrooy bliski powrotu na ławkę trenerską. Są zainteresowani

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruud van Nistelrooy

Van Nistelrooy może zostać nowym menedżerem Burnley

Burnley, które obecnie zajmuje czwarte miejsce w Championship, dąży do powrotu do Premier League. Mimo obiecującej pozycji w tabeli, Scott Parker zmaga się z krytyką z powodu małej liczby strzelonych goli – zaledwie dziewięć bramek w ostatnich trzynastu meczach ligowych. W przypadku dalszych problemów ofensywnych klubu, Burnley może rozważyć zatrudnienie Van Nistelrooya, który był bliski objęcia tej posady już latem, przekonuje “Daily Mail”.

Van Nistelrooy miał już okazję poprowadzić PSV Eindhoven, gdzie osiągnął sukces, zdobywając Puchar Holandii. W Manchesterze United krótko pełnił rolę tymczasowego trenera po zwolnieniu Ten Haga, z wynikiem trzech zwycięstw i jednego remisu w czterech meczach. Jednak nie znajdzie się w sztabie szkoleniowym Rubena Amorima. To doświadczenie tylko wzmocniło jego determinację do samodzielnego prowadzenia zespołu, co potwierdza jego były kolega z drużyny, Paul Scholes. – On po prostu jest stworzony do roli menedżera, według mnie jest lepszy niż jako asystent – mówi Scholes.

W przypadku objęcia posady trenera w Burnley, Van Nistelrooy mógłby wprowadzić ofensywną mentalność i wykorzystać swoje bogate doświadczenie z gry w Premier League. Jego zdolność do pracy z młodymi talentami, a także energia i charyzma mogłyby znacząco wpłynąć na skuteczność ofensywy Burnley. Jeśli „Clarets” zdecydują się na tę zmianę, Van Nistelrooy będzie miał szansę pokazać pełnię swoich trenerskich umiejętności w walce o awans do najwyższej ligi angielskiej. Sam Holender, według mediów, ma być otwarty na taką możliwość.