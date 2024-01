Liverpool FC jest w tym sezonie jednym z głównych faworytów do wygrania mistrzostwa Anglii. Zapytany o szanse The Reds na mistrzowski tytuł Virgil Van Dijk unikał odpowiedzi, nie chcąc rozmawiać na ten temat.

Źródło: This Is Anfield

Źródło: This Is Anfield

fot. Imago / Gary Oakley / Sportimage Na zdjęciu: Virgil Van Dijk

Liverpool udanie wszedł w rok 2024, wygrywając z Newcastle United

The Reds jednocześnie są postrzegani dzisiaj za jednego z głównych faworytów do mistrzostwa Premier League

Kapitan ekipy z anfield Road nie chciał jednak wypowiadać się na temat szans swojej druzyny na mistrzowski tytuł

Vigil Van Dijk zachowuje spokój w kontekście walki o mistrzostwo

Liverpool jest aktualnie liderem tabeli Premier League, legitymując się bilansem 45 punktów na koncie. The Reds wyprzedzają o trzy oczka drugą Aston Villę. Virgil Van Dijk w każdym razie niechętnie podchodzi do tematu określania szans The Reds na wygranie mistrzostwa Anglii.

– Nie będę o tym rozmawiać. Nigdy tego nie robiłem i nie zrobię tego teraz. Jest za wcześnie na takie rozmowy. Wraz z nadejściem stycznia niektórzy gracze odejdą, a inni powrócą po kontuzji. Zobaczmy więc, dokąd nas to zaprowadzi. Jeśli w lutym lub marcu będziemy w równie dobrej sytuacji, wówczas będziemy oczywiście musieli wykonać ostateczny atak. Niemniej w tej chwili skupiamy się tylko na sobie, nie patrzymy na inne drużyny i skupiamy się wyłącznie na każdym kolejnym meczu – mówił holenderski obrońca w rozmowie z This is Anfield.

🏆🤫 Virgil van Dijk takes ‘experienced’ approach amid growing Liverpool title talk



🔗https://t.co/suTRGmLzhihttps://t.co/suTRGmLzhi — This Is Anfield (@thisisanfield) January 2, 2024

W najbliższą niedzielę Liverpool rozegra spotkanie Pucharu Anglii. Rywalem The Reds będzie Arsenal. Mecz zacznie się o godzinie 17:30.

Czytaj więcej: Świetny mecz Liverpoolu i Newcastle w Nowy Rok, sześć goli na Anfield Road [WIDEO]