IMAGO / Peter Byrne / PA Images Na zdjęciu: Trent Alexander-Arnold

Trent Alexander-Arnold nie będzie do dyspozycji Jurgena Kloppa w najbliższych tygodniach

Piłkarz Liverpoolu bowiem nabawił się kontuzji w trakcie ostatniego spotkania z Arsenalem

Informacje nt. Anglika przekazał asystent szkoleniowca Pepijn Lijnders

Trent Alexander-Arnold kontuzjowany

Złe informacje docierają z obozu Liverpoolu. Otóż Trent Alexander-Arnold podczas ostatniego meczu Liverpoolu z Arsenalem doznał kontuzji kolana. Asystent Jurgena Kloppa, Pepijn Lijnders, poinformował, że rozbrat z piłką wicekapitana “The Reds” potrwa kilka tygodni.

– Po pierwsze, kilka niezbyt dobrych wiadomości, Trent nadwyrężył kolano podczas ostatniego meczu. Ma więc małe naderwanie więzadła pobocznego kolana i będzie potrzebował czasu, aby dojść do siebie. Przeszedł prześwietlenie i nie będzie go przez kilka tygodni. Dostanie trochę odpoczynku i miejmy nadzieję, że wróci do swojej formy. Ten facet był decydujący we wszystkich meczach i był tym, który nieustannie tworzył dla nas sytuacje oraz zapewniał drużynie wysoki poziom elastyczności. Naprawdę będziemy za nim tęsknić – powiedział Lijnders cytowany przez portal “lfc.pl”.

Trent Alexander-Arnold jest niezwykle ważną postacią w układance Jurgena Kloppa. 25-latek w obecnie trwającej kampanii rozegrał 25 spotkań w koszulce Liverpoolu. W tym czasie udało mu się dwukrotnie wpisać na listę strzelców oraz zaliczyć dziewięć asysty.

